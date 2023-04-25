企業放榜｜瑞銀首季少賺52% 撥備逾6.6億美元

瑞銀(UBS)指，首季純利10.2億美元(約79.5億港元)，按年減51.8%，按季少38%，總營業額87.4億美元，下滑6.8%，稅前經營溢利14.9億美元，減45%。股本回報率7.2%，削7.1個百分點。期內受美國住房抵押貸款支持證券(RMBS)訴訟作6.65億美元撥備影響。該股指，資本續穩健，普通股權一級資本比率(CET1)為13.9%，略高於指引逾13%。

環球財富管理業務吸納 280 億美元

另外，期內環球財富管理業務吸納280億美元的資金淨流入，瑞銀宣布收購瑞信後，於3月最後10天則錄得70億美元淨流入。瑞銀指與瑞信合併後，能夠鞏固在全球財富管理機構的領先地位，投資資產約為5萬億美元。同時冀鞏固在瑞士領先全球銀行的地位，及提升投資銀行和資產管理能力。

瑞銀指環球經濟續維持不確定性，對銀行業穩定性亦未完全消除，預期今季客戶活動仍疲弱，或影響淨新增資產，另預計淨利息收入受惠現時利率，將保持較高水平。今季將專注完成對瑞信的收購，推進全球財富管理業務和瑞士市場方面的發展策略。

投資銀行業務稅前盈利瀉 49%

其內環球財富管理業務稅前盈利12億美元，按年減7%，個人及企業銀行業務稅前盈利5.53億美元，升40%，資產管理業務稅前盈利近1億美元，挫46%，投資銀行業務稅前盈利4.7億美元，瀉49%。期內斥13億美元作回購，未來將暫停。