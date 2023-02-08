企業放榜｜百勝中國上季少賺89% 今年擬開店逾1100間

該股指，上季內地新冠疫情態勢和防控政策發生重大變化，去年10月和11月疫情從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊。期間暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在11 月下旬達到4,300家的峰值。去年12月政府發布一系列新疫情防控措施，對防疫政策進行重大調整，其中包括取消大規模的核酸檢測、集中隔離和出行限 制。感染病例激增，從北京、廣州、上海等主要城市擴散開來，由於大範圍感染，其餐廳出現人員短缺，導致該月平均超過1,300家門店暫時停業或只提供有限服務，餐廳堂食量驟降。

春節同店銷售中個位數增長

另外，該股稱今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，上月銷售實現環比上升。較去年同期，今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數同比增長，但仍低於2019年水平。至於該股上季同店銷售額按年減4%，其中肯德基和必勝客分別降3%和8%(不計及外幣換算的影響)；期內淨討增538間店。

料資本支出約 7 億至 9 億美元

百勝中國首席財務官楊家威指，預計今年淨新增1,100至1,300 家門店，並繼續投資科技和基礎設施建設；資本支出約7億至9億美元。上季斥5,200萬美元回購約120萬股普通股，每股均價44.13美元，截至去年 12月底仍有約12億美元的回購授權可用於未來股票回購。