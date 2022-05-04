企業放榜｜百勝中國預告受疫情拖累 今季恐見紅

百勝中國(9987)指，今年首季純利1億美元(約7.8億港元)，按年減56.5%，營業額26.7億美元，升4.3%，經營利潤1.9億美元，挫44%。該股受新冠肺炎Omicron變異毒株影響，並對今季構成嚴重影響，今年1、2月疫情相對穩定，但3月疫情迅速惡化，引發了自2020年初疫情發生以來最大規模爆發。

集團指，本輪疫情和其所面臨挑戰皆是前所未有，因此3月份出現經營虧損，倘疫情未能於5 月和6月得到顯著改善，預告第二季將錄得經營虧損，主因是疫情惡化導致銷售額大幅下降，以及第二季銷售和利潤率較低的季節性造成同店銷售顯著下挫等。

百勝中國首席執行官屈翠容指，當在上海只有不到10%門店以有限產能堅持營業時，旗下各品牌在短短幾天內就啟動了社區團購。這一業務突破使我們能夠有效地部署有限的資源以服務更多顧客。首席財務官楊家威指，本輪疫情的確診病例數量、疫情持續時間、波及地域範圍和防疫措施的嚴厲程度均遠超以往的疫情，故快速應對，保障在封控地區持續營運、推動非堂食業務，並主動管理成本。

維持開店逾千間目標不變

該股又指，期內斥2.32億美元回購約500萬股普通股，截至今年3月底，尚有14億美元回購授權作未來回購用途。另擬派發股息每股0.12美元。

此外，上季新開設522間店，淨新增329間店，主要受肯德基和必勝客品牌發展的推動。其他品牌淨減少主要是由於黃記煌和小肥羊品牌關店所致。今年維持淨增開1,000至1,200間店，資本開支約8億至10億美元。