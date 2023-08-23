企業放榜｜知乎次季虧損收窄至2.8億人幣 毛利率增6個百分點

知乎(2390)指，截至6月底第二季虧損收窄至2.79億元(人民幣，下同)，去年同期蝕4.8億元，收入10.4億元，增25%，毛利5.6億元，漲40.6%，毛利率53.8%，增6個百分點。期內非公認會計準則經調整淨虧損2.2億元，經調整經營虧損收窄至2.69億元。
另外，該股中期虧損收窄至4.6億元，去年同期蝕11億元，營業額20.3億元，多29%，經營虧損5.4億元。非公認會計準則財務計量經調整虧損3.4億元，去年同期蝕8.1億元，經調整經營虧損4.2億元，去年同期則蝕8.1億元。
期內毛利10.7億元，漲46%，毛利率52.7%，增6.1個百分點，主要是由於加大變現力度及雲端服務及帶寬利用率提高。不派中期息。平均月活躍用戶1.05億，升2.1%，平均每月訂閱會員1440萬，漲88.1%。
拓生成式人工智能技術
展望下半年，該股把資源戰略性地用於生成式人工智能技術的開發和變現中。將以專業用戶及內容創作者為重點，鼓勵他們參與到社區中來，從而加強社區文化及高質量內容創作。仍面臨宏觀經濟不確定性及內地互聯網行業競爭加劇挑戰。通過包括付費會員即職業培訓業務的多元化變現模式，收入增長將更具韌性及可持續性。將根據不斷變化的用戶需求，進一步擴大知乎社區的討論及搜索場景，從而更好地服務於用戶及客戶。生成式人工智能技術的科技賦能預計將支持業務全面增長，並提高各業務線效率。將專注於提升營運效率，以擴大利潤率，同時實現業務健康及可持續增長。
將持續專注收窄虧損的戰略
知乎董事長兼行政總裁周源指，第二季保持高質量增長，持續優化運營效率。同時致力於豐富內容，鼓勵用戶更深入地參與並激發內容創作者。其付費會員及職業培訓業務保持高速增長，繼續致力於投資前沿科技，以提高內容消費效率並帶給用戶新的體驗。知乎首席財務官沙大川則指，展望未來，將持續專注於收窄虧損的戰略並致力於實現健康增長。