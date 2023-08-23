企業放榜｜知乎次季虧損收窄至2.8億人幣 毛利率增6個百分點

拓生成式人工智能技術

展望下半年，該股把資源戰略性地用於生成式人工智能技術的開發和變現中。將以專業用戶及內容創作者為重點，鼓勵他們參與到社區中來，從而加強社區文化及高質量內容創作。仍面臨宏觀經濟不確定性及內地互聯網行業競爭加劇挑戰。通過包括付費會員即職業培訓業務的多元化變現模式，收入增長將更具韌性及可持續性。將根據不斷變化的用戶需求，進一步擴大知乎社區的討論及搜索場景，從而更好地服務於用戶及客戶。生成式人工智能技術的科技賦能預計將支持業務全面增長，並提高各業務線效率。將專注於提升營運效率，以擴大利潤率，同時實現業務健康及可持續增長。

將持續專注收窄虧損的戰略

知乎董事長兼行政總裁周源指，第二季保持高質量增長，持續優化運營效率。同時致力於豐富內容，鼓勵用戶更深入地參與並激發內容創作者。其付費會員及職業培訓業務保持高速增長，繼續致力於投資前沿科技，以提高內容消費效率並帶給用戶新的體驗。知乎首席財務官沙大川則指，展望未來，將持續專注於收窄虧損的戰略並致力於實現健康增長。