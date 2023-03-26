企業放榜｜紫金純利增28% 維持派息

紫金礦業(2899)公布去年底止純利200.42億元(人民幣，下同)(約229億港元)，按年多27.9%；營業收入2,703.29億元，多20.09%；實現利潤總額299.93億元，多20.97%；每股盈利0.76元；末期分派每10股派2元人民幣，相當於每股20分，與去年持平。

期內集團礦產銅87.7萬噸，按年多48.7%，毛利率59.5%；礦產金56.4萬噸，增18.8%，毛利率48%；礦產鋅40.2萬噸，增1.5%，毛利率48.7%；礦產銀387.5萬噸，增25.5%，毛利率46.5%。集團今年計劃礦產銅95萬噸，礦產金72噸，礦產鋅/鉛45萬噸，礦產銀390噸，碳酸鋰3,000噸，礦產鉬6,000噸；預計發生項目建設投資支出293億元，有關資本性開支主要通過自有資金、銀行貸款和發行債券、票據等其他可行的融資方式解決。

預計今年黃金價格中樞上移

集團指，歐美經濟陷入衰退概率增加，預計今年黃金價格中樞上移。在美國聯儲局激進加息影響下，美國消費支出放緩，銀行系統動盪，預示著美國經濟難以長時間承受過高的利率環境，今年聯儲局停止加息、甚至啟動降息概率較大，美國實際利率存在下行壓力，將利好黃金價格表現。

紫金礦業上周五報12.8港元，跌0.26港元或2%，成交額2.57億港元，市值734億港元。