企業放榜｜維他奶中期盈利增15%　股息派1.4仙

維他奶亦宣布，派發中期股息每股1.4仙，較去年同期派1.3仙稍有提高。若計及維他奶國際去年財年的末期息，公司近一年派息約2.8仙，現價周息率僅0.3厘。

維他奶指出，倘撇除滙率影響，以及於去年中期所獲得的政府「保就業」相關補貼5,900萬元後，集團經營溢利和股東應佔溢利，分別增加15%及99%，主要是內地調整架構開支，連同本港業務表現穩健所致，但部分增幅被澳洲短期挑戰所抵消。

維他奶補充，集團的東南亞業務收入及盈利能力有所改善，特別與新加坡的豆腐出口強勁，其菲律賓合營公司不斷擴大超級市場及便利店平台規模，市場佔有率亦持續呈上升趨勢；新系列植物奶產品分部（包括杏仁及燕麥口味幼滑系列）增長前景亦見樂觀。

羅其美獲委任為維他奶董事會副主席

維他奶展望，下半年將繼續專注提升銷售執行力度及恢復收入增長，同時控制成本並提高整體營運效率。就中長期而言，對以植物為本的可持續食品及飲品的增長潛力以及我們在擴展核心產品和制定加速增長策略方面的能力充滿信心。