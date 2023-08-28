企業放榜｜美圖上半年扭虧為盈 加密貨幣減值虧損撥回近1.9億人幣

美圖公司(1357)公布截至6月底止，中期捱虧為盈，純利錄近2.28億元(人民幣，下同)(約2.49億港元)，去年同期則虧損約2.66億元。每股基本盈利0.05元，不派中期息。

按非國際財務報告準則，上半年經調整股東應佔利潤約1.51億元，按年飆3.2倍。美圖指出，鑑於該指標不包括非現金收益或虧損，有關顯著增長反映集團相關業務具有強勁盈利能力，其主要由與人工智能生成的內容(AIGC)驅動的影像與設計產品相關的訂閱收入所帶動。

毛利率升至 59.8%

期內營業額增29.8%，至12.61億元。其中影像與設計產品收入約6.02億元，上揚62.2%，該分部絕大多數的收入模式是VIP訂閱；美業解決方案收入2.86億元，漲31.1%；廣告收入3.49億元，升28.2%。毛利率由51.8%，升8個百分點，至59.8%。