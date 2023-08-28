企業放榜｜美圖上半年扭虧為盈 加密貨幣減值虧損撥回近1.9億人幣

美圖公司(1357)公布截至6月底止，中期捱虧為盈，純利錄近2.28億元(人民幣，下同)(約2.49億港元)，去年同期則虧損約2.66億元。每股基本盈利0.05元，不派中期息。
按非國際財務報告準則，上半年經調整股東應佔利潤約1.51億元，按年飆3.2倍。美圖指出，鑑於該指標不包括非現金收益或虧損，有關顯著增長反映集團相關業務具有強勁盈利能力，其主要由與人工智能生成的內容(AIGC)驅動的影像與設計產品相關的訂閱收入所帶動。
毛利率升至59.8%
期內營業額增29.8%，至12.61億元。其中影像與設計產品收入約6.02億元，上揚62.2%，該分部絕大多數的收入模式是VIP訂閱；美業解決方案收入2.86億元，漲31.1%；廣告收入3.49億元，升28.2%。毛利率由51.8%，升8個百分點，至59.8%。
截至今年6月底，公司根據加密貨幣投資計劃繼續持有約31,000單位的以太幣及約940.4970單位的比特幣。根據當時市價釐定的已購買以太幣及已購買比特幣的公允價值分別約為5,741萬美元及2,828萬美元。由於已購買加密貨幣的市場價格高於去年12月底的市場價格，故已確認已購買加密貨幣的減值虧損撥回約1.856億元。
用戶數目連續3個半年錄得增長
截至今年6月底，集團月活躍用戶總數為2.47億人，較去年底多1.7%。美圖表示，用戶數目已連續3個半年表現為增長，其表明公司有能力穩步擴張用戶群。展望未來，公司將繼續執行體系化的AIGC策略，推出更多針對生產力場景的應用程式及功能，並且優化定價策略；相信未來訂閱滲透和每付費用戶平均收入仍有很大的增長空間。
美圖今日收報2.44港元，跌1.2%或0.03港元，成交金額約8,420萬港元。