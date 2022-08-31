企業放榜｜美圖半年蝕2.7億人幣 廣告收入挫35%

美圖公司(1357)指，中期虧損擴大至2.66億元(人民幣，下同)(約3億港元)，去年同期蝕1.28億元；營業額9.71億元，增兩成；毛利5億元，跌5.5%；毛利率51.8%，下滑14.3個百分點；經調整利潤增7.9%，至3,599萬元；每股虧損0.06元，維持不派中期息。

期內在線廣告收入挫35.1%，至2.5億元；VIP訂閱業務收入3.3億元，升61.4%；SaaS及相關業務收入2.26億元，飆15倍。集團指，在線廣告收入減少由於新冠肺炎疫情反覆的影響所致，尤為第二季度較明顯，惟隨著內地疫情逐漸受控，相關收入已從5月的低點逐漸回升，惟預期不會在短期立刻加速回升。至於來自VIP訂閱業務的收入保持強勁勢頭，主要受惠不斷優化高級功能及差異化產品類別而令新增訂閱用戶增加及影像應用內續訂率穩健所致。集團指，得益於VIP訂閱用戶及每付費用戶平均收入的增加，預期VIP訂閱業務將在未來數年繼續快速增長。

專注於修圖及變美生態鏈

展望未來，美圖預期收入將持續增長，大部分得益於VIP訂閱業務以及SaaS及相關業務。歷經多年深耕不同領域及業務模式後，集團決定專注於修圖及變美生態鏈，現正見證新業務所取得的若干令人振奮的進展，就經調整利潤淨額而言，則對今年全年保持盈利持審慎樂觀態度。

美圖今日收報0.84港元，升0.01港元或1.2%，成交額502萬港元。