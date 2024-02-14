企業放榜｜美高梅中國業績勝預期 股價曾飆近一成

美高梅中國(2282)截至去年12月底第四季收益淨額9.83億美元(約76.6億港元)，按年增4.6倍，較2019年第四季亦升35%，因受移除疫情相關澳門入境限制及到訪率按年上升，及獲授權賭枱於去年增加正面影響。另外，期內經調整物業EBITDAR為2.62億美元，而2022年同期經調整物業EBITDAR則虧損 5,500萬美元，而較2019年第四季度升42%；經調整物業EBITDAR利潤率為26.7%，2019年第四季度為25.5%。

受業績理想帶動，美高梅中國今日最高曾報12.36元，曾漲近一成，現報12.3元，升9.4%或1.06元，成交約1.6億元。