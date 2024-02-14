企業放榜｜美高梅中國業績勝預期 股價曾飆近一成

美高梅中國(2282)截至去年12月底第四季收益淨額9.83億美元(約76.6億港元)，按年增4.6倍，較2019年第四季亦升35%，因受移除疫情相關澳門入境限制及到訪率按年上升，及獲授權賭枱於去年增加正面影響。另外，期內經調整物業EBITDAR為2.62億美元，而2022年同期經調整物業EBITDAR則虧損 5,500萬美元，而較2019年第四季度升42%；經調整物業EBITDAR利潤率為26.7%，2019年第四季度為25.5%。
受業績理想帶動，美高梅中國今日最高曾報12.36元，曾漲近一成，現報12.3元，升9.4%或1.06元，成交約1.6億元。
去年經調整物業EBITDAR為8.67億美元
至於該股去年全年收益淨額32億美元，按年漲368%，較2019年升9%，經調整物業EBITDAR為8.67億美元，2022年度同期經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，較2019年多18%。經調整物業EBITDAR利潤率為27.5%，而2019年為25.3%。
富瑞報告指，美高梅中國去年第四季盈利及市佔率創新高，勝預期，料趨勢可延續至今年，因農曆新年期間澳門博彩業表現已高於2019年，雖然內地宏觀形勢仍是一逆風，但濠賭股基本因素好過預期，市佔率有望進一步提高。另預期今明兩年澳門博彩業收入按年升約28%及2%，至每日6.4億澳門元及6.56億澳門元，可望達2019年疫前80%及82%。上調評級由「持有」升至「買入」，目標價調高62.8%，由9.4元升至15.3元。
瑞銀予買入 睇14.3元
瑞銀指，美高梅中國經調整後物業EBITDA勝市場預期，中場賭收強勁增長，按季升24%，相當於2019年同期約163%。並引述該股管理層預期未來數季毛利維持穩定，促銷費用佔收入比例保持穩定。管理層強調，儘管並非旺季，但1月市場份額高於20%，按季增3.7個百分點，予該股「買入」評級及目標價14.3元。