企業放榜｜翠華控股轉賺4086萬 不派中期息

截至 9 月底經營 84 間餐廳

翠華表示，新冠肺炎疫情影響其餐廳營運，導致收益減少，但仍須支付薪金及租金等固定開支，使營利能力受壓。由於預料疫情將持續影響餐飲業，將密切留意情況，考慮品牌重塑或翻新餐廳以至考慮關閉表現未如理想的餐廳，以減輕疫情爆發期間對現金流及盈利能力帶來的負擔。期內集團已於香港關閉1間「翠華」品牌的餐廳，並於香港開設3間「堅信號上海生煎皇」品牌的餐廳。截至今年9月底，集團於香港、澳門、內地及新加坡經營合共84間餐廳，較今年3月底減少1間。

展望未來，翠華指，除繼續推廣外賣服務外，將在不犧牲品質的前提下物色更多能夠降低經營成本的可行解決方案或辦法。集團亦會密切留意疫情及市場發展，審時度勢，並於需要時調整策略以將任何社會及政策變動帶來的不利影響減至最低。

翠華今日(25日)收市報0.208元，升4%或0.008元，見1個月高。