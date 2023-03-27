企業放榜｜翰森製藥純利跌半成 末期派9仙

翰森製藥(3692)公在去年底止全年純利25.84億元(人民幣，下同)(約29.5億港元)，按年跌4.8%；收入93.82億元，失5.6%；毛利85.15億元，失6.1%；可換股債券公平值則由盈轉虧1.59億元，去年賺1.09億元；每股盈利0.44元；末期股息每股9港仙，增16.7%，全年派14港仙，多81.6%。

創新藥銷售收入增 9%

集團去年創新藥銷售收入約50.06億元，多19.1%，創新藥銷售收入佔比由上年同期的42.3%，上升至53.4%。創新研發方面，截至去年底共有6款創新藥上市獲批，並全部進入國家醫保目錄，研發人員1,521名，並有共計超過30個處於臨床不同階段的創新藥項目。

展望今年，翰森製藥預計中國的醫藥市場和醫療行業將迅速恢復和增長，並已經觀察到院端受抑制的醫藥需求逐步回溫釋放，促進了經營和學術活動重新回到正軌，相應地會加大對研發活動的投入。集團指，已經成功地轉型為一家專注於開發和銷售創新藥物的創新型生物製藥公司，將繼續提升其現有的強大的發現能力、開發能力、商業能力，以更好地滿足中國和全球患者的未盡滿足的醫療需求。

翰森製藥今日收報13.54港元，失0.3港元或2.2%，成交額4,130萬港元，市值8.02億港元。