企業放榜｜老虎上季Non-GAAP純利452萬美元

科技券商老虎國際指，去年第四季轉虧為盈，純利124萬美元，2021年同期蝕537.9萬美元，營業額6,385.4萬美元，按年升2.6%，按季多15.2%，非通用會計準則(Non-GAAP)純利為452萬美元，飆44倍。

至於去年全年轉盈為虧，蝕218.6萬美元，2021年賺1,469萬美元，Non-GAAP 純利1,268萬美元，減48%，但連續3年保持盈利。去年營業額2.25億美元，減15%。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華指，受惠美國聯儲局加息，上季利息相關收 入按年及按季皆錄得增長，營收按季持續攀升，淨利潤按年大幅增長。回顧全年，堅持技術投入、降本增效，清算相關成本按年減半，已連續三年保持Non-GAAP盈利。去年順利打入香港市場，將極具性價比的全球投資產品帶給本地投資者。

客戶突破 200 萬關

他指，去年第四季全球開戶客戶數新增3.8萬，突破200萬關；季內新增2.7 萬入金客戶，至78.2萬，全年新增入金客戶共10.8萬，超額完成去年目標。全年總交易額685億美元，其中股票交易規模為205億美元；期權與期貨合約交易約743.2 萬份。客戶總資產規模約140億美元，按季漲8.1%，客戶淨入金超過14億美元，有資產客戶留存率維持在98%高位。

另外，上季佣金收入為2,493萬美元，利息相關收入達3,313萬美元，按年增長 46.9%。全年利息相關收入9,305萬美元，揚16.9%。