企業放榜｜老虎國際上季扭虧 賺逾億

科技券商老虎國際公布截至6月底止第二季業績，期內轉賺1,318.58萬美元(約1.03億港元)，去年同期則蝕88.71萬美元；歸屬於母公司的非通用會計準則(Non-GAAP)純利1,533 萬美元，按年升近3.4倍，按季增48.4%，創兩年來新高，季度金額超越去年全年總和；收入6,605萬美元，按年多23.5%。

集團第二季全球開戶客戶新增5.9萬，總數達212萬；入金客戶新增2.9萬，總數達至84.1萬。期內公司總交易額651億美元，其中股票交易規模193億美元，期權與期貨合約交易約776萬份。客戶總資產規模約173億美元，按年上漲16.2%，季內客戶淨入金超過16億美元。

老虎國際｜ 10 萬客戶增長目標已完成過半

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，第二季整體市場逐步復甦，公司在上季推出港股月供功能，成為市場少數同時提供港美股月供的互聯網券商，讓本金較少的投資者也能購買優質公司的高價股，進一步降低投資門檻，擴大潛在客戶群。國際化方面，本年度10萬客戶增長目標已完成過半，在新加坡、香港等重點市場推出的財富管理產品，為客戶在震蕩的市場環境下提供更多理財選擇，受到客戶歡迎；在澳洲市場，入金客戶增長創新高。

展望未來，公司將繼續專注產品和技術創新，並持續降本增效，提升整體運營效率。