企業放榜｜老虎國際上季經調整純利飆1.4倍

美國上市的科技券商老虎國際公布截至9月底止第三季度未經審計財務數據，期內營收7,015萬美元，按年增長26.6%；歸屬於母公司的非通用會計準則(Non-GAAP)純利為1,600萬美元，多141.1%；累計首3季Non-GAAP純利4,165萬美元，超越公司過去兩年Non-GAAP純利總和。

老虎國際指期內在香港穩健發展，期末客戶資產按季增長69.6%，交易客戶按季增長59.0%。新加坡新增入金客戶數按季增長14.2%，新客戶平均淨入金約為1萬美元。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，第三季公司業務穩健增長，營收和淨利潤都錄得按季、按年雙雙增長；國際化方面，在新加坡的市場份額持續擴大，本季度新增入金客戶按季續升，目前每3個新加坡常住人口中，約有1位使用過Tiger Trade。