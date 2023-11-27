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財經
2023-11-27 18:10:46

企業放榜｜老虎國際上季經調整純利飆1.4倍

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企業放榜｜老虎國際上季經調整純利飆1.4倍

老虎國際上季全球開戶客戶新增2.9萬，總數達215萬。(網圖片)

美國上市的科技券商老虎國際公布截至9月底止第三季度未經審計財務數據，期內營收7,015萬美元，按年增長26.6%；歸屬於母公司的非通用會計準則(Non-GAAP)純利為1,600萬美元，多141.1%；累計首3Non-GAAP純利4,165萬美元，超越公司過去兩年Non-GAAP純利總和。

老虎國際｜全球開戶客戶新增2.9

老虎國際上季全球開戶客戶新增2.9萬，總數達215萬；入金客戶新增2.5萬，總數達至87萬，增長14.8%。期內公司總交易額803億美元，其中股票交易規模221億美元，期權與期貨合約交易約814萬份。客戶總資產規模約189億美元，多45.7%，季內客戶淨入金超過15億美元。期內佣金收入為2,319萬美元，按季增長5.3%；利息相關收入達4,161萬美元，按季增長5.9%。第三季老虎財富管理規模(AUM)按季增長68.7%，持倉人數按季增長27.9%

老虎國際指期內在香港穩健發展，期末客戶資產按季增長69.6%，交易客戶按季增長59.0%。新加坡新增入金客戶數按季增長14.2%，新客戶平均淨入金約為1萬美元。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，第三季公司業務穩健增長，營收和淨利潤都錄得按季、按年雙雙增長；國際化方面，在新加坡的市場份額持續擴大，本季度新增入金客戶按季續升，目前每3個新加坡常住人口中，約有1位使用過Tiger Trade

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