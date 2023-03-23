企業放榜｜聖安娜母企利亞少賺9% CEO將退休

領導利亞零售24年的行政總裁楊立彬已屆退休年齡，並擬退任行政總裁。(資料圖片)

經營聖安娜餅屋及Zoff眼鏡店等的利亞零售(831)公布，截至去年底止全年純利6,778.5萬元，按年少8.9%；收入14.6億元，多7.4%；核心經營溢利減4.5%，至8,375.8萬元；毛利率上升0.5個百分點至 50.6%；每股盈利8.7元，末期息維持5仙，全年維持派7仙。

利亞今日收報0.85元，升0.01元或1.2%，成交額19.4萬元，市值6.6億元。以今日收市價計，股息率8.2厘。

另外，領導集團24年的行政總裁楊立彬已屆退休年齡，並擬退任行政總裁，公司已物色合適人選作為繼任人，並正在敲定聘用條款，將就委任新任行政總裁適時作出進一步公布。楊立彬將在其繼任人獲委任後辭去行政總裁一職，但繼續留任公司董事。

店舖數目年淨增 21 間 聖安娜佔 17 間

集團去年底止店舖數目共174間，增21間，當中聖安娜餅屋153間，多17間；日本高級蛋糕品牌Mon cher蛋糕店7間，多3間；Zoff眼鏡店14間，多1間。期內餅屋業務營業額增加7.6%，至13.24億元；在店舖擴張的支持下，Zoff 眼鏡業務營業額升5.6%，至1.39億元。

集團表示，去年是自2003年以來對零售業最具破壞性的一年，受去年上半年第五波新冠肺炎疫情影響，加上大灣區市場消費氣氛持續低迷，全年銷售額僅錄適度增長；另外，通脹、勞動力短缺及跨境物流成本增加，令經營成本持續高企，惟有見及抗疫措施放寬、本地零售市道日漸暢旺以及中港通關，集團對今年的前景保持審慎樂觀。