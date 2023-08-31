企業放榜｜聯想控股半年少賺七成 收入減15%

截至6月底止，集團持有聯想集團32.12%股權，期內聯想集團收入下降19%，至1,774.07億元，主要由於智能設備業務收入受行業去庫存周期的拖累下降26%；淨利潤跌67%，至6.5億元，短期市場壓力導致智能設備業務的營運利潤挫36%，及基礎設施方案業務錄得虧損3.61億元。

聯想控股｜未來 3 年追加 70 億人幣部署 AI

上半年，集團面對宏觀環境的多重挑戰，聯想集團個人電腦業務的收入和盈利水平都受到一定影響，但以服務為導向的智能化轉型業務繼續保持良好增長，非個人電腦業務在其整體營收中的佔比進一步提升到42%，打造多元化增長引擎取得成效。聯想集團在積極踐行研發投入翻番承諾的同時，計劃未來3年追加投入70億元，用於加速部署AI技術和應用，並將圍繞AI和算力積極開發AI智能終端、AI基礎設施和AI賦能的行業解決方案等。