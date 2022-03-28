企業放榜｜股票損手 鱷魚恤半年賺61萬少九成

鱷魚恤(122)公布今年1月底止半年純利大減94.2%，至60.8萬元，收入則升近8%，至6,421.1萬元，毛利4,382.2萬元，多5.5%，毛利率68.2%，少1.7個百分點，每股盈利6仙，維持不派息。

鱷魚恤業績大挫，包括受累按公平值計入損益之財務資產錄732.6萬元，去年同期則賺1,072.8萬元。集團指，由於新冠肺疫情的困擾加劇供應鏈瓶頸，通脹於全球範圍內驟升，美國聯儲局發出縮減其貨幣政策的信號，而若干主要央行對如此果斷的轉變更加猶豫不決。對內地大型房地產開發商的打擊，導致相關股票及債券市場受到嚴重打擊，集團期內「庫務管理」(前稱證券買賣)分類遭遇困難，錄得虧損556.5萬元，上年度同期則錄溢利1,211.4萬元。

至於成衣及相關配飾業務，集團指在香港疫情逐步穩定下見復甦，期內錄收入3,738.8萬元，增長15%，溢利105.6萬元，上年度虧損9.1萬元。

今年為鱷魚恤於服飾行業發展70周年，相信在這70年的堅實基礎上，任何困難都會被克服，鱷魚恤的未來是繁榮和鼓舞人心的。公司又指，港確診病例呈幾何級數增長，集團的「成衣及相關配飾業務」分類透過關閉業績不佳的店舖及開設租金合理的新店舖，最好能與銷售額構成一定比例掛鈎，以優化銷售網絡。對於現有店舖而言，將繼續與業主協商租金優惠，以便在當前逆境中持續發展。

鱷魚恤今日收報0.34元，跌0.01元或2.9%，成交額2.4萬元。