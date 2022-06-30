企業放榜｜莎莎全年虧損收窄至3.44億 不派息

莎莎國際(178)公布，截至今年3月底止，全年虧損收窄至3.44億元，去年同期錄虧損3.51億元；每股虧損11.1仙。該公司指，鑑於市場的經營環境嚴峻及前景未明，不派發末期息。

期內營業額34.13億元，按年升12.1%。毛利12.6億元，多19.8%。經營虧損收窄至3.28億元，去年同期錄虧損3.91億元。

香港同店銷售升 12.6%

莎莎指，今年初爆發的第五波新冠肺炎疫情，集團個別店舖因員工確診而短暫停業，導致在人流減少的情況下，損失約480個店舖營業日(佔2021/22財政年度第四季總營運日數約7%)。全年而言，香港同店銷售升12.6%；由於年內縮減店舖數目，零售銷售的按年增幅較低，為6.1%，與2018/19財政年度(疫情前)比較則降74.8%。至於香港及澳門特區市場的零售及批發銷售額增長10.6%，至22.1億元；同店銷售按年升16.9%。

撇除採納香港會計準則第36號所確認之零售店舖資產減值撥備、各地政府所提供的新型冠狀病毒疫情之相關補貼、臨時租金減免及已終止經營業務的業績，集團於本財政年度的虧損按年減少41.5%。

截至今年3月底，集團之持續經營業務的零售店舖總數為234間，較去年度的232間，增加2間；而存貨周轉日數為127日，按年減少13日。

莎莎表示，在經營環境巨大的改變下，重整店舖網絡乃大勢所趨。於未來一年將計劃關閉虧損或租金過高的店舖，或是遷移店舖至人流更暢旺或租金較低的位置，以減低整體租金佔營業額的比例，以及提升店舖的營運效益。倘若疫情有所改善，甚至能夠與內地通關以致銷售業務需求上升，集團將會按需要以合理的租金水平開設新店，包括位於遊客區人流暢旺的位置，冀令集團在市道復甦後率先受惠。

今年第一季度零售和批發營業額跌 4.7%

至於今年4月1日至6月26日的第一季，集團的零售和批發營業額較去年同期跌4.7%。香港及澳門特區市場零售銷售及同店銷售分別按年降9.5%及4.1%；內地零售銷售及同店銷售分別按年挫16.4%及22%。

莎莎股價今日收報1.44元，跌1.4%或0.02元，成交額約723萬元。