企業放榜｜華為去年盈利破千億人幣 收入減29%

華為(Huawei)指，去年盈利突破千億元(人民幣，下同)，達1,136.7億元(約1,415億港元)，漲76%，由於出售部分業務的收益、經營品質的改善和產品結構的優化等帶動。期內營業額6,368億元，減28.5%，符預期，經營溢利1,214億元，揚67.5%。銷售毛利3,074億元，跌6%，毛利率48.3%，多11.6個百分點。

三大業務表現方面，營運商業務收入2,815億元，跌7%，消費者業務收入2,434億元，挫近五成，企業業務收入升2.1%，至1,024億元。地區方面，內地市場收入4,133億元，減31%，美洲亦跌26.3%，至292億元。

研發開支增0.5%

去年研發開支1,427億元，多0.5%，佔全年收入22.4%，研發人員約10.7萬人，佔員工總人數54.8%。截至去年底，全球共有有效授權專利超過11萬件。

該股指，今年經濟復甦將得到鞏固，但不確定性增加，經濟增速減緩。新冠肺炎新變種可能推遲供應鏈瓶頸的緩解，以及服務行業的全面復甦；財政政策收 緊，對實體經濟的支援將減弱；通脹維持高位，如利率上升超過預期，將給高負債國家帶來壓力；地緣政治緊張局勢和保護主義將繼續損害商業情緒和投資。面對不確定的經營環境，將續關注風險變化，及時調整策略。

華為副董事長、首席財務官孟晚舟表示，「我們的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，應對不確定性的能力在不斷提升」。