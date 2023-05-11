企業放榜｜華虹上季純利增五成 料今季收入按季持平

華虹半導體(1347)公布截至3月底止首季純利1.522億美元(約11.87億港元)，按年升47.9%，按季少4.3%；銷售收入6.308億美元，按年升6.1%，按季持平；毛利率32.1%，按年升5.2個百分點，按季少6.1個百分點；每股盈利0.116美元。

集團預計，今季銷售收入6.3億美元，即按季純持平；預計毛利率25%至27%之間。

內地的銷售收入增 5.6%

集團期內自於內地的銷售收入4.772億美元，佔銷售收入總額的75.7%，同比增長5.6%；來自於北美的銷售收入7,080萬美元，升21.9%；自於亞洲的銷售收入3,910萬美元，下降28.8%；來自歐洲的銷售收入3,730萬美元，多69.1%。

公司總裁兼執行董事唐均君表示，儘管當前芯片領域低迷狀態尚未改善，部分客戶庫存還處於較高水平，公司仍通過調整產品組合以及銷售策略，強化與包括新能源汽車在內的產業鏈客戶的業務協同來更好地滿足市場需求，以求壯大公司在非易失性存儲器以及功率半導體等平台的市場供給，使產能利用率保持高位運行。

華虹半導體放榜前一度飆6.8%，午後一度倒跌，現報27.95元，揚0.05元或0.2%，成交額5.72億元。