企業放榜｜萬科上季轉蝕3.6億人幣 毛利減近四成

萬科企業(2202)公在截至去年底止首季轉盈為虧，錄3.62億元虧損(人民幣，下同)(約3.9億港元)，去年同期賺14.46億元；收入615.94億元，減少一成，當中房地產貢獻收入下降13.8%，至466.7億元；毛利勁減37%，至66.61億元；另應佔聯營公司及合營公司利潤減虧損轉蝕5.25億元，去年賺1.46億元，每股虧損3.05分。

合同銷售額挫 42.8%

集團上季實現合同銷售面積391.1萬方米，合同銷售金額579.8億元，分別下降37.5%和42.8%；實現結算面積318.2萬方米，結算金額466.7億元，同比下降26.7%和13.8%。截至一季度末，集團合併報表範圍內有2,322.5萬方米已售資源未竣工結算，合同金額3,501.5億元。

萬科指，上季度受結算規模和項目毛利率下降影響，公司和少數股東在項目層面利潤都出現大幅下滑，集團權益淨利潤相對於少數股東損益的變動幅度更大，主要原因是少數股東損益僅反映合作方在項目公司層面利潤，而集團的權益淨利潤在合作項目的利潤基礎上，需要扣除合作之外的損益影響，比如萬科全資投資的經營性業務按成本法核算計提的折舊攤銷，非項目層面的利息支出、費用等。這些非合作項目層面的損益影響金額在季度間相對均衡，且同比變動較小，因此扣除這些影響後的集團權益淨利潤變動幅度相對更大。集團指，在單個合作項目中，萬科實際上與合作方同股同權，利潤回報水平的變動幅度是一致的。