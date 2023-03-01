企業放榜｜蔚來上季虧損擴大至58.5億人幣 今季收入料增逾一成

蔚來(9866)指，截至去年12月底第四季虧損擴大至58.47億元(人民幣，下同)(約67.7億港元)，2021年同期蝕21.79億元，扣除股權激勵費用以及可贖回非控制權益贖回價值的增值，非公認會計準則經調整淨虧損50.6億元，2021年同期則蝕17.4億元。期內收入總額160億元，增62%，毛利6.2億元，減63.4%，毛利率3.9%，削13.3個百分點，經營虧損亦擴大至67.3億元，非公認會計準則經調整經營虧損60.1億元。

全年虧損擴大至145.6億元人幣

至於全年虧損擴大至145.6億元，經營虧損由44.9億元，擴大至156.4億元，收入升37.2%，至492.6億元，毛利下滑24.6%，至51.4億元，毛利率10.4%，減8.5個百分點。

去年第四季度的汽車交付量達40,052輛，包括20,824輛高端智能電動SUV，以及19,228輛高端智能電動轎車，按年增60%，按季揚26.7%。全年交付量達122,486輛，升34%。

今年1月交付量為8,506輛，於2月則為12,157輛，2月交付量同比升98.3%，包括5,037輛高端智能電動SUV及7,120輛高端智能電動轎車，兩個月累計交付量達到310,219輛。

首季交付量 3.1 萬至 3.3 萬

該股預期今年首季汽車交付量介乎31,000至33,000輛，按年增20.3%至 28.1%；收入總額介乎109.26億元至115.43億元，按年揚10.2%至16.5%。

蔚來今日收報79.7港元，漲11%或7.9港元，成交約1.51億港元。