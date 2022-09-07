企業放榜｜蔚來上季虧損擴大 今季交付料最少增27%

蔚來集團(9866)公布截至6月底止第二季業績，期內淨虧損擴大至27.45億元(人民幣，下同)(約30.9億港元)，去年同期蝕6.59億元，今年首季虧損額則為1.83億元。上季總收入102.9億元，按年多21.8%，按季亦增3.9%，毛利13.4億元，按年少14.8%，毛利率為13%，跌5.6個百分點，每股虧損1.68元。

車輛毛利率為 16.7% 跌 3.6 個百分點

蔚來第二季度的車輛交付量達25,059輛，按年多14.4%、按季下降2.8%；車輛銷售額為95.708億元，按年增長21.0%；車輛毛利率為16.7%，而2021年第二季度為20.3%，跌3.6個百分點。

業務展望方面，蔚來預計第三季車輛交付量為31,000輛至33,000輛，即按年多約26.8%至35.0%；收入總額為128.45億元至135.98億元，增長約31.0%至38.7%。集團指，此展望已反映公司對業務情況及市場狀況的當前及初步看法，這些看法可能會發生變化。

蔚來首席財務官奉瑋表示，隨著ET7於8月運往歐洲，更多國家的用戶將在今年晚些時候體驗集團新產品和服務，為滿足全球市場不斷增長的電動汽車需求，會繼續與合作夥伴密切合作，提高新產品的生產和交付，也期待高效地進一步擴大在全球高端智能電動汽車市場的市場。