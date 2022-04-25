企業放榜｜藥明康德首季賺近20億

藥明康德(2359)指，首季純利16.4億元(人民幣，下同)(約19.8億港元)，按年升9.5%。以非國際財務報告準則計經調整盈利則升近86%，至20.5億元。期內營業額84.7億元，多71.2%。每股盈利0.56元。

期內化學業務收入急升逾1倍，至61.2億元，佔比最大，剔除新冠商業化項目，化學業務板塊收入則增長52.3%，至於測試業務，收入揚31%，至12.8億元；生物學業務升26.2%，至5.3億元；細胞及基因療法CTDMO業務漲37%，至2.9億元。

倘上海疫情受控 今季收入料增 63% 至 65%

該股指，上季末上海爆發新冠肺炎疫情後，已高效地執行了業務連續性計劃，保證各個基地持續運營和員工健康安全。有效發揮全球布局、全產業鏈覆蓋的優勢，各個地區聯動，共同保障 業務連續性。如果上海疫情在本4月底能有效控制疫情，該股預計今季收入仍將實現63%至65%高速增長，也對今年全年實現收入增長65%至70%目標充滿信心。將密切關注疫情發展，並將及時披露對 業務發展的影響。以上是按第二季營業績展望以及目前在手訂單情況為基礎預測，並以全球疫情穩定或改善(特別是上海)、全球醫藥行業發展平穩及國際貿易環境和主要運營所在地國家監管環境穩定等為前提為基礎。