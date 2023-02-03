企業放榜｜蘋果Google業績均遜預期　亞馬遜營利跌23%

多家美國科技企業公布去年第4季業績，惟大多強差人意，其中蘋果（美：AAPL）銷售額於兩年來首次下挫；Google母企Alphabet（美：GOOG）業績按年少賺34%；亞馬遜（美：AMZN）營利則跌23%。
蘋果：上季收入跌幅為6年最大
蘋果公布截至去年12月的首季業績，純利299.98億美元，每股盈利跌10.5%至1.88美元，低於預期的1.94美元。每股股息0.23美元，增4.5%。收入跌5.5%至1,171.54億美元，跌幅為6年以來最大，低於預期的1,211億美元。
旗下產品iPhone的銷售額為657.8億美元，較預期的683億美元為差，按年跌8.2%，是2020年三季度以來首次按年回落，主要由於去年第4季度，在中國河南鄭州廠房的手機生產被疫情中斷。
Google：純利按年下跌34%
截至去年12月底止，期內總收入達760.5億美元，低過市場預期765億美元，純利錄得136.2億美元，按年下跌34%；每股經調整盈利為1.05美元，同遜於市場預期。
期內，Google服務收入678.4億美元、谷歌廣告收入590.4億美元、YouTube廣告收入錄得79.6億美元，均低於市場預期；而谷歌其他收入88億美元，超出預期的81.4億美元。
亞馬遜：收入按年跌1.2%，營利按年跌23%
亞馬遜去年第四季業績，收入705.31億美元，按年跌1.2%，較預期的1454.2億美元為高；營業利潤27億美元，按年跌23%；純利錄得2.78億美元，每股盈利0.03美元，按年跌97.8%。
亞馬遜預計首季銷售收入介乎1,210億至1,260億美元，增長約4%至8%；營業利潤約在0至40億美元之間，去年同期為37億美元。