企業放榜｜蘋果Google業績均遜預期　亞馬遜營利跌23%

多家美國科技企業公布去年第4季業績，惟大多強差人意，其中蘋果（美：AAPL）銷售額於兩年來首次下挫；Google母企Alphabet（美：GOOG）業績按年少賺34%；亞馬遜（美：AMZN）營利則跌23%。

蘋果：上季收入跌幅為6年最大

蘋果公布截至去年12月的首季業績，純利299.98億美元，每股盈利跌10.5%至1.88美元，低於預期的1.94美元。每股股息0.23美元，增4.5%。收入跌5.5%至1,171.54億美元，跌幅為6年以來最大，低於預期的1,211億美元。

旗下產品iPhone的銷售額為657.8億美元，較預期的683億美元為差，按年跌8.2%，是2020年三季度以來首次按年回落，主要由於去年第4季度，在中國河南鄭州廠房的手機生產被疫情中斷。