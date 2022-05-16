企業放榜｜譚仔國際去年經調整溢利升18% 末期息11.4仙 年內擬在港增14間店

譚仔國際（2217）於香港上市後首次公布全年業績。截至今年3月底止，儘管正值香港爆發第五波疫情，集團收益按年仍顯著上升26.8%至22.75億元。期內純利2億元，按年跌29.5%。撇除一次性的上市費用及COVID-19相關政府補貼，2022財政年度的年度經調整溢利上升17.8%至1.65億元。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民於業績會上表示，集團今年計劃在本港新增14間分店，而內地則會新開26間。不過海外擴展步伐就受新冠肺炎疫情拖累，原部署於澳洲新設7間分店，集團最新目標為於今年底在當地新設1間新店。

此外，面對原材料價格上升等情況，令集團成本開支壓力增加，劉達民透露已採取較靈活的應對措施，如推出高價值配料等，另於今年2月份已調整約2%價格來應對，對上一次調整價格已為2019年。他強調，調整價格時會考慮供應鏈、整體氣氛、顧客可承受能力等因素。

香港人均消費達59.7元 日均每餐廳收益4.1萬元

香港業務方面，年內可比較餐廳收益則增長9.6%，至16.98億元。人均消費達59.7元，按年增2.4%；日均每座位售出碗數為6.4碗；日均每餐廳收益為4.1萬元。

管理層指，譚仔國際在COVID-19疫情中穩步擴張香港及國際業務，2022財政年度內成功於中國內地大灣區的深圳、廣州以及日本的東京開設餐廳。於2022年3月31日，譚仔於香港、中國內地、日本及新加坡合共有175間餐廳。

該股今日最高曾見2.88元，收市報2.78元，上揚2.2%或0.06元，成交額約1,390萬元。