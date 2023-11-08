企業放榜｜貝殼上季經調整經營利潤減一成 預告今季收入升逾1%

該股預期第四季淨收入總額介乎180億至185億元，即按季升1.1%至4%，按年則揚7.5%至10.5%，去年訂立一項回購計劃，可於明年8月底前購買最多20億美元A類股份或美國預託股。自去年9月至今年9月，共購入4950萬股預託股，涉7.36億美元。

該股今日收市報39.4港元，跌0.9%，成交額約827萬港元。美股盤前曾報15.49美元，漲5.1%。

美股盤前曾漲半成

美股盤前曾漲半成

美股盤前曾漲半成

受惠內地推房地產利好政策

貝殼主席兼首席執行官彭永東指，上季內地房地產市場在包括降低首付比例在內的一系列政府出台的利好政策支持下，出現月度明顯修復。實現穩健營收表現，對業務增長和效率提升方面所做的全面努力的有力證明。致力通過積極尋求包括家裝家居在內的新業務快速規模擴張，以提升服務能力。

活躍經紀人近 40 萬 增 7.1%

截至9月底，門店數量為43,013家，較上年同期增加3.9%，活躍門店數量40,903家，多3%，經紀人數量為42.93萬名，漲6.6%，活躍經紀人近40萬名，揚7.1%。移動月活躍用戶數量4920萬名，增16%。