企業放榜｜貝殼第二季轉蝕18.6億人民幣 預告今季收入續跌

貝殼(2423)指，截至今年6月底第二季盈為虧，期內虧損18.6億元(人民幣，下同)(約21.5億港元)，去年同期賺11.1億元，營業額137.7億元，挫43%，毛利27.1億元，瀉近五成，經調整淨虧損6.2億元。

該股預期今年第三季收入介乎165億至170億元，按年跌6.1%至8.8%，因近期房地產政策及措施潛在影響，及部分地區受新冠肺炎疫情並實施相應限制措施，情況存在不確定性，可能繼續對其運營產生不利影響。

該股指，上季總交易量6,395億元，瀉47.6%，主要受新冠肺炎疫情及實施相應限制措施影響，存量房交易總額3,935億元，跌近四成，新房交易2,227億元，瀉55.3%。新房市場於2021年下半年以來持續低迷，主要由於多間開發商仍面臨流動性壓力。

活躍門店約 4.11 萬間 活躍經紀人數 38 萬

截至6月底，門店約4.28萬間，減19%，活躍門店約4.11萬間，少16.2%，經紀人數目41.49萬，跌24.4%，活躍經紀人數38萬，瀉23.9%。

貝殼主席兼首席執行官彭永東指，期內在寬鬆的房產政策和有效的疫情防控下，內地房地產市場，尤其是存量房市場，開始出現積極的變化。首席財務官徐濤指，期內收入超過其指引上線及市場預期，雖然房地產市場復甦之路不平坦，但採取一系列具成本效益的措施，在戰略制定及日常運營中注重效率，以提高盈利能力。相信房產交易服務業務的盈利能力將在今年下半年逐步恢復，將繼續在家裝家居及貝殼租房業務方面進行投資。