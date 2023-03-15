企業放榜｜越地去年多賺一成 特息派越秀房託基金

越地指合資格股東每持有1,000股可獲派62個越秀房產信託基金單位。(資料圖片)

越秀地產(123)指，去年純利39.5億元(人民幣，下同)(約45.5億港元)，按年漲10.2%，核心盈利42.4億元，多2.1%。末期息每股派0.307港元，減6.4%，全年派息合共0.626港元，少4.3%。為為回饋股東長期支持，及上市30周年及成立40周年派發特別股息，合資格股東每持有1,000股可獲派62個越秀房產信託基金(405)單位。

越秀房產基金今收報1.9港元，升2.2%，成交約734萬港元，越地收報11.08港元，揚2.4%，成交約5,351萬港元。

大灣區土儲涉1418萬方米

營業額724億元，增26%，毛利148億元，揚18.6%，毛利率20.4%，下滑1.4個百分點。另外，去年合同銷售共1,250.3億元，按年揚8.6%，年內在大灣區實現合同銷售金額596.8億元，華東地區涉429.5億元。期內新增37幅土地，總建築面積約695萬方米，截至去年底，總土地儲備達到約2,845萬方米，其中大灣區涉1,418萬方米，佔近五成。

「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為68.8%、62.7%和2.23倍，財務健康穩健。

該股預計全年房地產市場將在宏觀經濟恢復平穩增長，政策效力持續加大釋放，市場信心和購房意願回歸的背景下逐步回暖，全年市場成交總量規模和房價將趨於平穩， 市場和房企分化將會加劇，市場的集中度將持續上升。將全力以赴完成今年銷售及各項經營目標。