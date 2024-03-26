熱門搜尋:
復活節2024 香港國際桌球明星挑戰賽 八達通全國通 中年好聲音2 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-26 20:04:19

企業放榜｜越秀地產核心盈利跌17.5% 削減末期息

分享：
企業放榜｜越秀地產核心盈利跌17.5% 削減末期息

董事長林昭遠(中)指，預期今年銷售目標為1,470億元人民幣，即按年增3.5%。(資料圖片)

越秀地產(123)去年盈利31.9億元(人民幣，下同)，按年減19.4%，核心淨利潤34.9億元，跌17.5%，營業收入約802.2億元，升10.8%，末期息每股派0.148港元，削52%，全年派息0.38港元，派息總額約佔核心淨利潤40%

截至去年12月底，總土地儲備達到約2,567萬方米，其中1,075萬方米位於大灣區，佔比約為41.9%。總土地儲備中95%位於一線城市和重點二線城市。

另外，該集團「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨借貸比率和現金短債比分別為67.4%57%2.01倍，財務健康穩健。加權平均借貸利率為3.82%，同比下降34個基點，淨借貸比率57%，減5.7個百分點。

截至去年底已售未入帳銷售金額為1,992.8億元，較年初上升11.3%，合同銷售約1,420.3億元，按年增13.6%，較去年合同銷售目標1,320億元為多。

預期今年銷售目標為1470億元人幣

越地董事長林昭遠指，預期今年銷售目標為1,470億元，即按年增3.5%，可售資源為2,700億元，其中大灣區涉51%。截至今年底在建面積約1,398萬方米，按年減21%，新開工面積約406萬方米，竣工面積涉779萬方米。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受