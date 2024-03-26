企業放榜｜越秀地產核心盈利跌17.5% 削減末期息

越秀地產(123)去年盈利31.9億元(人民幣，下同)，按年減19.4%，核心淨利潤34.9億元，跌17.5%，營業收入約802.2億元，升10.8%，末期息每股派0.148港元，削52%，全年派息0.38港元，派息總額約佔核心淨利潤40%。

截至去年12月底，總土地儲備達到約2,567萬方米，其中1,075萬方米位於大灣區，佔比約為41.9%。總土地儲備中95%位於一線城市和重點二線城市。

另外，該集團「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨借貸比率和現金短債比分別為67.4%、57%和2.01倍，財務健康穩健。加權平均借貸利率為3.82%，同比下降34個基點，淨借貸比率57%，減5.7個百分點。