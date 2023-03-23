企業放榜｜載通全年賺1.4億減41% 九巴轉蝕470萬

經營九巴的載通(062)公布去年底止全年純利1.436億元，按年大減41.4%，主要受累去年第五波新冠肺炎疫情影響，以及因更換巴士和通脹導致折舊及其他營運開支增加，而旗艦公司九龍巴士於去年收入減8.2%，至57.749億元，稅後虧損470萬元，對上年度錄純利1.014億元。至於龍運巴士車費收入3.165億元，跌1.2%，稅後虧損2,780萬元，對上年度為虧損3,500萬元。不過集團末期息維持0.5元。

載通今日收報10.3元，跌0.2元或1.9%，成交額12.8萬元，市值48.9億元。以今日收市價計，股息率4.9厘。

車費收入少 7.8% 租金收入多 8.8%

集團去年收入66.07億元，跌8.3%，當中專營公共巴士服務車費收入60.91億元，減少7.8%，投資物業租金總收入5,625.5萬元，多8.8%；物業發展稅後盈利5,240萬元，多8.9%；另外其他收益大增1.8倍，至7.06億元，當中包括近5.26億元政府補貼；折舊則升10.3%，至11.23億元；總經營成本66.694億元，多0.9%；經營盈利少64.4%，至9,213.1萬元，每股盈利0.31元，少41.5%。

去年總載客量減近一成

集團指，九巴去年錄得總載客量8.054億人次，較2021年的8.913億人次，減少9.6%；每日平均221萬人次，較2021年的每日平均244萬人次跌9.4%。

集團指，疫情持續3年，全球經濟前景仍未樂觀，加上本地鐵路不斷擴張，市民出行模式有所改變，以及國際油價波動等因素，巴士經營環境充滿挑戰。但隨著港府宣布放寬防疫措施及開放關口，集團預計本地市民和旅客的出行需求回升，巴士的客量和收入有望逐步回復至疫情前的水平。再者，集團會抓緊與大灣區和深圳巴士集團的合作機會，積極配合北部都會區及其他新發展區的未來發展規劃，相信巴士能發揮其靈活調配及高運載力的特色，為集團帶來新的發展機遇。

物業業務方面，位於東九龍優越地段的觀塘巧明街項目「The Millennity」由兩座大樓組成，各提供20層甲級寫字樓，基座為10層大型商場，目前已獲多家國際品牌及跨國企業預租，預計今年底正式開幕。此外，屯門物業正計劃透過出租寫字樓及零售空間為重建發展項目的核心，相信能為集團帶來長遠及持續的收入，為股東帶來穩定的回報。

今年九巴成立 90 周年

另外，2023年是九巴成立90周年，集團指未來九巴會努力不懈，繼續向前，為市民提供安全、舒適和物有所值的巴士服務。