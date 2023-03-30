企業放榜｜農業銀行去年多賺7.4% 增派息

中國農業銀行(1288)指，去年純利2,591.4億元(人民幣，下同)(約2,995.6億港元)，按年增7.4%，營業收入7,254.9億元，揚0.5%，至於去年第四季賺616.3億元，按季減一成。該行擬派末期息每10股派2.222元，揚7.4%。

去年淨利息收入5,899.6億元，升2%，淨利差1.73%，減0.23個百分點，淨利息收益率1.9%，降0.22個百分點。手續費及佣金淨收入812.8億元，多1.1%，信用減值損失1,452.6億元，下滑12.4%。不良貸款率1.37%，減0.06個百分點，連續兩年下降，撥備覆蓋率302.6%，多2.87個百分點。去年平均總資產回報率0.82%，跌0.04個百分點，而核心一級資本充足率11.15%，少0.29個百分點，資本充足率17.2%，增0.07個百分點。

貸款存款新高

去年客戶貸款及墊款總額達19.8萬億元，增15.1%，增量創歷史新高，客户存款餘額達28.2萬億元，升17.7%，亦創新高。

預期經濟邊際回暖將給銀行業帶來較多機遇。一方面，信貸需求擴張將更為明顯，尤其是製造業和住宿、餐飲、旅遊等服務業需求回升，有利於提振銀行信貸投放。另一方面，「三農」縣域、科技創新、綠色經濟、穩增長相關基建投資等重點領域發展，將為銀行業帶來業務拓展和結構優化機遇。

農行今日收市報2.91港元，跌0.7%或0.02港元，成交1.94億港元。