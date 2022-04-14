企業放榜｜迅銷半年多賺39% 調高全年純利預測

迅銷指，大中華地區因受新冠肺炎疫情影響，全年預計將錄得收益下降及溢利大幅下降。(資料圖片)

持有UNIQLO等品牌的迅銷(6288)公布，截至今年2月底止中期純利1,468億日圓(約91.8億港元)，按年增38.7%，營業額12,189億日圓，多1.3%，毛利升4.8%，至6,290億日圓，經營溢利揚12.7%，至1,892億日圓，剔除日圓貶值影響，經營溢利錄得歷來最佳表現。

另外，該股上調純利預測，預期全年純利1,900億日圓，按年升11.9%，營業額22,000億日圓，揚3.1%，經營溢利料達2,700億日圓，多8.4%。預計每股股息560日圓，其中中期派息280日圓、末期息料280日圓，較上年度增加80日圓。

疫情影響 大中華全年溢利料大幅下降

該股又預計海外UNIQLO下半年度將錄得收益增長，經營溢利與上年度同期持 平，預計北美、歐洲以及東南亞、南亞及大洋洲地區業績將持續表現強勁，帶動整體業務增長。但內地持續受新冠肺炎疫情影響，導致出行受到限制，預計下半年度經營溢利將維持於上年度同期相等水平。因此，預計海外UNIQLO全年將錄得收益及溢利雙雙大幅增長。至於大中華地區因受疫情影響，全年預計將錄得收益下降及溢利大幅下降。

期內日本UNIQLO收益跌10.2%，至4,425億日圓，經營溢利809億日圓，減17.3%，同店銷售淨額挫9%。因上年度同期比較基準過高，加上上半年度冬裝暢銷商品庫存短缺而發生機會流失所致。

海外UNIQLO收益5,932億日圓，升13.7%，經營溢利1,003億日圓，漲49.7%。期內東南亞、南亞及大洋洲地區及歐洲均錄得收益及溢利雙雙大幅增長，創歷史最佳業績。

GU方面，收益為1,228億日圓，瀉7.4%，經營溢利93億日圓，挫40.9%。由於氣溫高企令秋裝銷情不佳，冬裝暢銷商品卻因受生產及物流延誤影響而發生機會流失。