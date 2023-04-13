企業放榜｜迅銷半年純利增4.5% 上調全年預測

迅銷(6288)公布截至2月底止半年業績，純利1,533億日圓，按年增4.5%；綜合收益14,673億日圓，升20.4%；綜合經營溢利2,202億日圓，多16.4%，收益及經營溢利均創新高；毛利率則降1.1個百分點，至50.5%；稅前溢利2,304億日圓，增8.4%。

分部市場看，大華地區錄得收益下降及溢利大幅下降，主因第一季度單季期內內地受新冠肺炎疫情影響，不過自1月起出現回升趨勢，第二季度單季期內錄得溢利大幅增長。另外，香港市場則表現強勁，上半年度收益與溢利皆錄得大幅增長。日本UNIQLO期內收益大升11.9%，至4,951億日圓；經營溢利為673億日圓，跌1.6%，主因日圓貶值導致成本率上升。

料全年派息增至 250 日圓

由於上半年度業績表現高於預期，集團因此向上修正全年度業績預測。全年度綜合收益總額預期較1月時公布的預測值向上修正300億日圓，經營溢利及純利預測分別向上修正100億日圓。展望未來，預計綜合收益總額將達26,800億日圓，多16.5%，綜合經營溢利3,600億日圓，升21.1%，純利2,400億日圓，下降12.2%。同時，預計每股股息250日圓，其中包括中期派息125日圓、期末派息125日圓，全年度預計將較上年度增派43.3日圓。

在各個事業分部方面，集團預計海外 UNIQLO 事業分部在下半年度及全年度均將錄得收益及溢利大幅增長。大中華地區因中國大陸業績呈現復甦趨勢，預計下半年度可錄得收益及溢利大幅增長，全年度亦將錄得收益及溢利雙增長。

迅銷指，將2023年訂定為「第四次創業」的起點，期許在5年內綜合收益總額達到50,000億日圓水準。

迅銷午後停牌，停牌前報17.94元，升0.22元或1.2%，成交額2.68萬元，市值57.09億元。