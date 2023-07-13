企業放榜｜迅銷首三季盈利創新高 調高全年盈測

該股指，期內日本UNIQLO收益總額為7,097億日圓，升10.7%，經營溢利跌3%，至996億日圓。第三季同店銷售揚5.5%，因毛利率下降1.7個百分點，以及銷售、一般及行政開支佔收益比率升0.3個百分點，致使溢利錄得下降。

另外，該股調高截至8月底全年業績預測，其中純利調高至2,600億日圓，減4.9%，營業額升18.6%，至2.73萬億日圓。至於經營溢利則揚24.4%，至3,700億日圓。

經營UNIQLO等品牌的迅銷(6288)指，截至今年5月底首三季純利2,385.2億日圓(約134.7億港元)，按年增0.3%，營業額升21.4%，至2.14萬億日圓，經營溢利漲21.9%，至3,305億日圓，每股盈利777.9日圓。至於期內收入及溢利均齊創新高。

內地同店銷售漲 40%

海外UNIQLO方面，前三季度收益總額為10,976億日圓，按年漲30.5%，經營溢利1841億日圓，飆38.6%。至於第三季大中華地區錄得收益及溢利雙雙大幅增長，其中不論內地、香港或台灣，均錄得收益及溢利大幅增長，令業績回升。內地同店銷售漲40%，高於預期。

GU前三季度收益總額為2,279億日圓，增19.7%，經營溢利258億日圓，揚44.6%。第三季錄得收益及溢利大幅增長，其中以超寬版工作褲、橡筋腰長褲、外套式T恤銷情強勁。