企業放榜｜迅銷首季少賺9.1% 受內地疫情拖累

迅銷指，除大中華地區及日本以外，UNIQLO在其他市場的業績均錄得收益及溢利雙雙大幅增長。(資料圖片)

期內綜合經營溢利總額1,170.8億日圓，少2%。集團解釋，主要是由於UNIQLO(優衣庫)於內地的業務受新冠疫情下的出行限制影響，錄得溢利大幅下降。但除大中華地區及日本以外，UNIQLO在其他市場的業績均錄得收益及溢利雙雙大幅增長。

GU(極優)事業分部第一季度收益為793億日圓，漲13.6%。經營溢利為106億日圓，上揚19.3%，錄得收益及溢利雙雙大幅增長。

另外，因擴大債券投資而增加利息收入，以及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌增益，使得融資收入及成本項下錄得淨增加97億日圓。

預計全年度純利跌近 16%

集團維持全年盈利預測不變，預期全年純利2,300億日圓，按年減少15.9%。預期綜合收益總額將為2.65萬億日圓，按年升15.2%；綜合經營溢利總額則上揚17.7%，至3,500億日圓。