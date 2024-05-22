企業放榜｜金山軟件上季多賺五成 遊戲收益跌

分部收入方面，上季辦公軟件及服務業務收益12.25億元，按年增17%，按季下降5%；網絡遊戲及其他業務收益9.115億元，按年下降1%，按季跌11%。集團上季的研發成本7.13億元，按年增長8%，按季升4%。同比增長主要反應金山辦公集團對人工智能(AI)及協作產品及服務的持續投入。

聚焦 AI 和協作研發

集團主席雷軍表示，今年開局良好，業績穩健，集團聚焦AI和協作，深耕相關產品的研發和商業化，並積極推進新質生產力在辦公領域落地。網絡遊戲業務堅持精品遊戲戰略，聚焦做深做透經典劍俠系列，並持續拓展新遊戲品類。展望未來，他指集團將繼續堅定投入AI和協作的研發，不斷探索WPS AI在各行業辦公場景的落地。網絡遊戲業務將繼續聚焦精品遊戲，並堅將可鞏固集團的核心競爭力，為長期可持續發展奠定堅實基礎。

金山軟件今日收報25.6港元，跌0.05港元或0.2%。