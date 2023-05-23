企業放榜｜金山軟件首季多賺96% 將重點拓人工智能

董事長雷軍指，首季迎來良好開局，金山辦公集團全力推進人工智能新技術在應用層面落地，積極投入相關研發；並持續賦能機構和個人用戶的數字化轉型。網絡遊戲業務進一步提升原創IP的價值，並堅定踐行精品化戰略。

與大語言模型公司合作

面對生成式人工智能和大語言模型帶來的技術變革，將重點發力人工智能領

域，與大語言模型公司合作，專注自身業務，做好應用層。聚焦組織級用戶需求，繼續發揮數字辦公平台的產品優勢，積極推動大中小型組織級用戶的數字化轉型升級，賦能其產業數字化建設。今年4月，推出面向各種組織的通用辦公套件全家桶「WPS 365」，其中包含強大的辦公軟件和企業協作管理能力，旨在提升機構客戶的工作效率。同時，不斷優化產品在雲和協作等跨端場景下的用戶體驗，並於4月重構會員體系，實現個人辦公訂閱業務高質量發展。

下半年推二次元手遊

網絡遊戲業務迭代核心IP，並取得進展，旗艦端遊《劍網3》新增用戶數實現增長，擴寬了遊戲的用戶群，今年2月末，《劍俠世界3》手遊推出新資料片，與市場活動相結合，激活遊戲生命力和提升玩家體驗。3月底《劍俠世界：起源》手遊在越南首發，遊戲上線當天榮登越南當地iOS、安卓各商店的免費榜及暢銷榜榜首。至於二次元手遊《塵白禁區》及《彼界》預計於今年下半年推出。

該股今日收市報30.05港元，跌1%或0.3港元，成交約1.17億港元。