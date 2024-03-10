企業放榜｜金斯瑞去年虧損收窄至7.5億

金斯瑞生物科技(1548)公在去年底止全年股東應佔虧損收窄至9,547.7萬美元(約7.45億元)，2022年度則虧損2.27億美元；經調整淨虧損收窄至約2.98億美元，2022年度為3.59億美元；收益近8.4億元，多34.2%；毛利近4.1億美元，多34.7%；每股虧損4.53美仙，維持不派末期息。

研發開支增近 11%

集團去年研發開支增加10.9%，至約4.33億美元，主要是由於增加對人才的投資；持續的cilta-cel研發活動投入及其他研發管線項目投入；及持續投資新產品及服務，以提高競爭力。至於集團去年收益及毛利增加主要是由於非細胞療法業務來自主要戰略客戶的收益持續增長及歐美市場具有競爭力的商業運營；及CARVYKTI獲商業化批准後，在美國和歐洲市場的銷售額快速增長。