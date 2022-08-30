企業放榜｜長汽半年多賺六成 毛利率漲逾2個百分點

長城汽車(2333)公布截至6月底止半年純利56億元(人民幣，下同)(約63.7億港元)，按年大漲58.7%，收入621.3億元，升0.3%，毛利則大升13.5%，至114.2億元，毛利率18.38%，多2.13個百分點，期內管理費用大升65%，至22.13億元，研發費用亦增至31.8億元，升71%，每股盈利0.61元，不派息。

集團6月底止資本負債比率亦跌13.82個百分點，至168.51%；僱員人數按年多27.2%，至近8.47萬人；員工成本佔總收入比例10.57%，多2.49個百分點

長汽指，上半年由於新冠肺炎疫情、零部件供應和物流受限、原材料成本上漲等原因，汽車產銷受到一定影響，集團採取了多種措施積極應對，上半年實現銷量51.26萬輛，降16.58%，其中海外銷量6.84萬輛，增長11.14%。

將推出多款重磅新品

展望未來，集團指內地整體車市表現向好，全球汽車芯片短缺逐漸緩解，市場消費需求逐步釋放，保障汽車產業平穩健康發展；而長汽將推出多款重磅新品，包括哈弗H6混動、魏牌圓夢、歐拉閃電貓、朋克貓等，稱可助力企業進入新一輪快速成長期，加速向「全球化智能科技公司」轉型。

長汽今日收報12.18港元，跌0.04元或0.3%，成交額3.7億港元。