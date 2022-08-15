企業放榜｜閱文半年少賺79% 月付費用戶少13%

閱文集團(772)公布截至6月底止半年純利2.29億元(人民幣，下同)(約7.7億港元)，按年大挫78.9%，主要受累收入減5.9%，至40.87億元，毛利亦跌6.2%，至21.46億元，每股盈利0.23元，維持不派中期息；另外集團錄2.35億元其他虧損，去年同期則有淨額9億元，虧損主要包括投資公司估值錄公允值虧損3.73億元。

集團指，期內版權運營收入17.31億元，大致穩定，上半年非國際財務報告準則經營盈利增長8.2%，至6.938億元，非國際財務報告準則經營利潤率，則由去年同期的14.8%，提升至17%。

平均月活躍用戶多 13.8%

集團指，其自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶多13.8%，至2.65億人，其中自有平台產品的月活躍用戶升4.5%，至1.2億人；騰訊控股(700)產品自營渠道的月活躍用戶漲22.7%，至1.4億人。至於自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶則減少12.9%，至8,100萬人，主要由於免費閱讀內容在去年下半年吸引更多輕度用戶。集團期內付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入由升6.6%，至38.8元；免費閱讀業務的平均日活躍用戶揚7.7%，至1,400萬人。

展望未來，閱文指以文學為起點，逐漸延展到影視、動漫、遊戲、實體商品等多種IP形態，這在滿足人們多樣化的精神文化需求的同時，又能成功放大與反哺文學影響力，形成良性循環。集團指，中國IP產業的工業化水準仍處於初級階段，在IP運營能力、IP人才儲備等方面都需要長期的探索和積累，希望通過強化自身的IP產業鏈業務能力，聯動整個行業，實現IP全鏈路開發。

閱文今日收報31.85港元，升0.25港元，漲0.8%，成交額4,221萬港元。