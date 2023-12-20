企業放榜｜阿信屋母企半年僅賺33萬 稱消費需時回穩 無意擴充

早前已發盈警的阿信屋母企、CEC國際(759)公布截至10月底止半年業績，期內純利只有33萬元，按年大減99%，主要受累去年同期錄1,884萬元政府補貼，期內則沒有；收入7.51億元，跌15.5%；毛利3.02億元，跌7.1%，毛利率40.3%，升3.7個百分點，主要由於集團調整商品組合見效；每股盈利則錄0.05仙。
單計零售業務半年收入7.27億元，少14.6%，主要原因為新冠肺炎期間市民對米糧、蛋類及急凍食品類別的需求大增，並曾出現數輪搶購潮。然而，隨著所有社交距離措施全面解除，並重新開放邊境後，食品需求下降幅度超出預期。集團又指，目前平日晚間及節假日期間的人流相對於疫情前明顯疏落。
CEC國際｜股樓調整兼遇加息 影響消費意欲
CEC國際為，期內零售業面對挑戰，包括隨著本地居民外遊人次激增，市面人流減少，晚上時份以及節假日期間更為明顯。另一方面，訪港旅客人流卻不似預期。另外，本港股市以及樓市都出現調整，加上港元利率數度加息，消費意欲明顯降低。
展望未來，集團指目前環球市場仍然充斥著眾多不明朗因素，外部及本地經濟環境普遍籠罩著負面預期，本地消費市道將很可能需要一段較長的時間才會止跌回穩。集團將繼續採取穩健經營方針，嚴格控制經營開支，盡可能避免任何非必要的浪費及損耗。至於零售網絡方面，管理層認為目前市場風險較大，並非進行業務擴充的良機，故此現時未有大型的投資計劃。