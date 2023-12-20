企業放榜｜阿信屋母企半年僅賺33萬 稱消費需時回穩 無意擴充

早前已發盈警的阿信屋母企、CEC國際(759)公布截至10月底止半年業績，期內純利只有33萬元，按年大減99%，主要受累去年同期錄1,884萬元政府補貼，期內則沒有；收入7.51億元，跌15.5%；毛利3.02億元，跌7.1%，毛利率40.3%，升3.7個百分點，主要由於集團調整商品組合見效；每股盈利則錄0.05仙。

單計零售業務半年收入7.27億元，少14.6%，主要原因為新冠肺炎期間市民對米糧、蛋類及急凍食品類別的需求大增，並曾出現數輪搶購潮。然而，隨著所有社交距離措施全面解除，並重新開放邊境後，食品需求下降幅度超出預期。集團又指，目前平日晚間及節假日期間的人流相對於疫情前明顯疏落。