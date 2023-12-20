熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 天氣 工展會2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-20 21:33:45

企業放榜｜阿信屋母企半年僅賺33萬 稱消費需時回穩 無意擴充

分享：
企業放榜｜阿信屋母企半年僅賺33萬 稱消費需時回穩 無意擴充

阿信屋母企、CEC國際半年純利只有33萬元，按年大減99%。(資料圖片)

早前已發盈警的阿信屋母企、CEC國際(759)公布截至10月底止半年業績，期內純利只有33萬元，按年大減99%，主要受累去年同期錄1,884萬元政府補貼，期內則沒有；收入7.51億元，跌15.5%；毛利3.02億元，跌7.1%，毛利率40.3%，升3.7個百分點，主要由於集團調整商品組合見效；每股盈利則錄0.05仙。

單計零售業務半年收入7.27億元，少14.6%，主要原因為新冠肺炎期間市民對米糧、蛋類及急凍食品類別的需求大增，並曾出現數輪搶購潮。然而，隨著所有社交距離措施全面解除，並重新開放邊境後，食品需求下降幅度超出預期。集團又指，目前平日晚間及節假日期間的人流相對於疫情前明顯疏落。

CEC國際｜股樓調整兼遇加息 影響消費意欲

CEC國際為，期內零售業面對挑戰，包括隨著本地居民外遊人次激增，市面人流減少，晚上時份以及節假日期間更為明顯。另一方面，訪港旅客人流卻不似預期。另外，本港股市以及樓市都出現調整，加上港元利率數度加息，消費意欲明顯降低。

展望未來，集團指目前環球市場仍然充斥著眾多不明朗因素，外部及本地經濟環境普遍籠罩著負面預期，本地消費市道將很可能需要一段較長的時間才會止跌回穩。集團將繼續採取穩健經營方針，嚴格控制經營開支，盡可能避免任何非必要的浪費及損耗。至於零售網絡方面，管理層認為目前市場風險較大，並非進行業務擴充的良機，故此現時未有大型的投資計劃。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受