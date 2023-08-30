企業放榜｜雅居樂半年轉蝕45億人幣 物業銷售削半

雅居樂(3383)公布6月底止半年盈轉虧，虧損44.75億元(人民幣，下同)(約48.1萬港元)，去年同期賺24.01億元；營業額200.02億元，按年大減36.8%；毛利20.07億元，少72.9%；每股虧損0.963元；維持不派中期息。

雅居樂｜淨負債比率稍增至 58.7%

集團上半年物業發展銷售額117.32億元，按年少50.7%，業務虧損27.36億元，去年則賺66.12億元；物業管理業務則錄銷售額70.62億元，增7.4%，盈利8.19億元，跌9.7%。截至6月底止，集團現金及銀行存款總額153.75億元，少4.4%；淨負債比率58.7%，較去年底多1.4個百分點。土地儲備方面，集團6月底止於79個城市及地區擁有預計總建築面積3,864萬方米的土地儲備，平均樓面地價為每方米3,200元。

展望下半年，內地市場需求仍然不足，推動高質量發展仍需加力，隨著疫情影響消退，社會秩序回歸正常，中國經濟延續恢復態勢，預計下半年有望邁向擴張性增長。集團又指，中央政府將適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，深信堅守「以地產為主，多元業務協同發展」的營運模式，通過全體員工的努力，整體業務將能穩步發展，進一步拓展雅居樂於全國的品牌知名度，並在競爭激烈的市場中穩佔席位。