企業放榜｜雨潤轉蝕千五萬 2.3億借款逾期 核數師續不發表意見

雨潤食品指，去年集團未能滿足部分銀行借款共4.43億元的若干借款契諾，此等銀行借款連同預提利息2.3億元已逾期。(資料圖片)

中國雨潤食品(1068)公布截至去年底止全年盈轉虧，蝕1,503.7萬元，2021年純利30.6億元，主要由於2021年錄得34.91億元一次性附屬公司收益；收益21.62億元，大減74.4%；毛利1.13億元，少71.7%，毛利率5.2%，升0.5個百分點；每股虧損0.008元，維持不派息。

分部業績方面，集團冷鮮肉和低溫肉製品銷售額14.68億元，大減76%；低溫肉製品的收益2.85億元，大減78.2%，銷售額的減少主要由於合併範圍的變更及豬肉價格下跌所引致。去年集團的生豬平均採購價格下跌約30.4%，由於合併範圍的變更，屠宰量比去年減少至約62萬頭，跌62.2%。

負債借款近 6 億 現金僅 3321 萬

另外，去年集團未能滿足部分銀行借款共4.43億元的若干借款契諾。此等銀行借款連同預提利息2.3億元已逾期。獨立核數師立信德豪續對業績「無法作出意見」，因集團出現有關持續經營的多項不明朗因素，如去年淨虧損2,532.9萬元，流動負債1.04億元，流動及非流動銀行借款分別為4.53億元及3,049.8萬元，即合共約5.9億元，而集團僅維持現金3,321萬元。

雨潤今日收報0.34元，無跌幅，成交額17.4萬元，市值6.2億元。