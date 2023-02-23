企業放榜｜雲音樂虧損縮至2.2億人幣 毛利飆8倍

網易(9999)旗下雲音樂(9899)公布去年底止全年業績，期內虧損大幅減少至2.21億元(人民幣，下同)(約2.51億港元)，2021年錄20.56億元虧損，收入89.92億元，按年多28.5%，受惠規模效應及成本優化，毛利錄12.93億元，飆8.1倍，毛利率亦由2%，急升至14.4%，經調整虧損亦大減至1.15億元，2021年為10.44億元，每股虧損1.06元，維持不派末期息。

在線音樂月活躍用戶增 3.7%

集團截至去年底止在線音樂月活躍用戶89.4萬人，多3.7%；服務月付費用戶3,826.7萬人，按年少2.3%，每月每付費用戶收入6.6元，跌1.5%；社交娛樂服務月付費用戶13.32萬人，大升95%，每月每付費用戶收入326元，則少27.2%。

集團指，已開發出一個全面且差異化的內容生態，以提升用戶黏性以及鼓勵用戶訂閱多樣化優質產品的意願。今年，集團將進一步探索與唱片公司的合作以完善我們的內容儲備，其中一個顯著的例子是最近宣布與相信音樂合作，這將擴大內容庫，並加入一些最具影響力的華語流行音樂。展望未來，雲音樂指將積極與不同版權方進行談判，以獲取更多優質內容，補充內容庫。

雲音樂今日升1.8港元或2.2%，報85.35港元，成交額646萬港元。