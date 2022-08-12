企業放榜｜電盈中期虧損收窄至8800萬 增派息

電訊盈科(008)公布，截至6月底止，中期虧損8,800萬元，去年同期蝕3.15億元。每股虧損1.14仙，派中期息9.56仙，按年增2.1%。

期內持續經營業務收益182.56億元，多1.4%。EBITDA增5.3%，至57.87億元。

OTT 業務自推出 Viu 以來首次錄得 EBITDA 正數

該公司指，受惠於Viu視像串流服務增長，OTT業務今年上半年持續擴展，收益增長21.6%，至7.86億元。截至6月底止，每月活躍用戶總數多23%，至6,070萬名；而付費用戶人數按年增31%，至910萬名。OTT業務自推出Viu以來首次錄得EBITDA正數，今年上半年錄得1,800萬元EBITDA。

免費電視及相關業務收益於今年上半年錄得按年升52%，至3.88億元，其中廣告收益上揚33%。免費電視及相關業務錄得7,900萬元EBITDA，連續第二個半年期間錄得EBITDA正數。

企業方案業務為包括香港機管局及新加坡多個政府機構等客戶促進及完成了多個關鍵的資訊科技項目，因此收益升2%，至25.48億元。企業方案業務EBITDA飆35%，至3.72億元。

該公司於展望部分指，Viu Original Studio除有多項國際性的合作項目正在籌備中，亦將會有更多元化發展，包括將於不同市場備受歡迎的經典劇集進行本地化，以擴展Viu的內容資產，及吸納更廣闊的觀眾群。

同時，企業方案業務將繼續全力為香港現有客戶，主要是公營機構，提供數碼及管理服務。另外，由於新冠肺炎確診個案仍徘徊於數千宗，今年下半年正處於尋求審慎防守與尋求增長之間的平衡。

該股今日收報4.19元，升0.5%或0.02元，成交額約2,970萬元。