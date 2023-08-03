企業放榜｜電盈半年蝕4.9億 融資成本飆 ViuTV多賺半成

分部業務表現中，香港電訊總收益164億，增2%，EBITDA多3%，至60.09億元，反映為企業及政府客戶交付數碼轉型項目、市場對光纖服務需求持續強勁、漫遊收益逐步復蘇及採用5G服務的勢頭進一步增加；媒體業務over-the-top(OTT)收益增24%，至9.71億元，EBITDA錄1.65億元，勁飆9倍，主要受視像串流服務Viu所帶動；免費電視及相關業務收益多1%，至3.9億元，EBITDA升5%，至8,300萬元，反映廣告收益穩定，以及隨著旗下藝人得到更多參與電影、音樂及代言機會，藝人管理及活動相關收益增加。

電訊盈科(008)公布截至6月底止半年虧損擴大，至4.86億元，去年同期蝕8,800萬元；收益168.5億元，升0.7%；持續經營業務溢利5.12億元，少37.9%；EBITDA增加2%，至56.31億元；不過由於拆息上升，集團融資成本急升60%，至11.53億元；每股虧損6.29仙；中期息每股9.77仙，多2.2%。

電盈業績｜ Viu 付費用戶增 21% 至逾千萬名

電盈指，Viu的每月活躍用戶及付費用戶分別增長8%及21%，至分別6,550萬名及1,100萬名，其中印尼及南非數量增幅尤為顯著，令收益錄得30%的可觀升幅，帶挈OTT業務顯著增長。

上半年，ViuTV電視廣告開支由投放於銀行及保險行業，轉為投放於受惠疫情限制措施放寬的餐飲及健康行業。隨著廣告支出繼續轉投數碼，ViuTV專注加強數碼參與度，帶動已註冊數碼會員人數按年上升14%，至超過300萬名。

電盈今日收報3.99元，升0.02元或0.5%，成交額986萬元，市值308.8億元。