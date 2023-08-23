企業放榜｜電視廣播TVB半年蝕4億 電視廣告收入增 料下半年EBITDA轉正

分部表現方面，隨香港經濟持續從疫情中穩步復甦，集團廣告收入錄得增長，香港電視廣播分部收入增長5%至6.28億元，當中廣告收入5.67億元，多3.5%，惟由於沒有政府的一次性工資補貼，因此EBITDA虧損擴大至2.14億元，去年同期蝕2.1億元；OTT收入維持1.68億元水平，EBITDA提升38%，至3,600萬元，並透露myTV SUPER服務的登記用戶人數達1,040萬名，專貴服務級別myTV Gold的訂戶數目增加17%，至185,700名，而去年底為159,300名；另外，由於合拍劇及同步劇的檔期集中於今年下半年，導致內地業務收入下跌22%，至3.13億元；至於疫情後網購活動放緩，加上集團將重點投放於利潤率較高的產品，導致電子商貿收入跌41%，至2.71億元，EBITDA虧損收窄46%，至2,200萬元。

TVB 業績｜員工淨減 255 名 繼續降成本

電視廣播透露，自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本以來，在降低成本方面取得重大進展，今年6月底止僱用3,599名全職員工，較去年底3,854名，減少255名或6.6%。同時，上半年總務及行政開支減少13%或6,400萬元，而所產生內容開支則減少11%或7,700萬元，料上述節流措施的成效將於下半年及後續期間的財務業績進一步反映，並將於今年餘下時間繼續加大力度節省成本。

TVB 業績｜冀明年全年實現正 EBITDA

電視廣播預計下半年內地業務收入將錄得強勁反彈，帶動全年實現分部收入增長；下半年隨集團逐步提高淘寶直播的頻率，亦料此項新部署有望帶來更強勁收入貢獻。集團又指，透過實施創造收入及節約成本措施，有望於下半年及明年全年實現正EBITDA。

電視廣播今日收報4.17元，大升0.16元或近4%，成交額1,760萬元，市值18.3億元。