企業放榜｜香港寬頻半年經調整EBITDA跌6% 派息削半

香港寬頻(1310)公布截至2月底止半年業績，期內純利2,323.8萬元，按年大跌92.4%；收益67.07億元，少1.4%；其他淨收入大減73.9%，跌966.7萬，稅前利潤1,104.2萬元，挫97.1%；經調整EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)錄11.96億 元，降6%；每股盈利1.8仙，中期股息20仙，大減五成。

集團指，企業方案收益增3%，至23.48億元，主因是批售IDD收益增加；而在市場競爭激烈下，住宅方案收益輕微減少2,700萬元或2%，至11.97億元；手機及其他產品收益升6%，至21.22億元，原因為與流動通訊業務相輔的智能手機產品銷售。

指新人才加入需時發揮

展望將來，集團指在業務上隨逐漸累積成果並互相推進，將推動快速增長效應，最終產生龐大動力，令增長自然而生。新冠肺炎疫情除了使業務發展放緩外，亦減慢了對JOS的轉型整合。疫情期間，人才對轉工感到猶豫，但自後疫情時期開始，轉型便明顯加快，其中企業方案的14名最高級管理人員中，6名便是在過去10個月內加入香港寬頻。如上面提及，合約收益均有約兩年的滯後期，新人才不斷加入亦需時發揮，可解讀為快速增長元素將反映在1至2年後的業務表現上。集團指，今年上半年已經較去年下半年出現明顯的連串改善，有信心J型曲線轉向趨勢將會持續，使下半年的表現更佳。

香港寬頻今日收報5.99元，跌0.01元或0.2%，成交額1,420萬元，市值78.56億元。