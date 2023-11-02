企業放榜｜香港寬頻去年轉蝕12.7億 受累巨額商譽減值

香港寬頻(1310)指，截至今年8月底止全年轉盈為虧，期內虧損12.67億元，去年同期賺5.5億元；收入116.92億元，多0.6%；錄12億元商譽減值，去年則沒有；同時融資成本增1.9倍，至7.02億元，主要由於香港銀行同業拆息上升導致銀行貸款利息及財務費用增加3.79億元、利率掉期的公允值收益減少5,900萬元及銀行融資修訂的發起人費用增加2,500萬元所致；每股基本虧損96.7仙；末期息維持20仙，全年派40仙，少33.3%。

香港寬頻｜末期息維持 20 仙

集團表示，收益上升主要受惠加快向資訊及通訊科技轉型及批發國際直撥電話的收益增加，推動企業方案收益增長9%，至48.25億元；儘管新冠病毒疫情期間，辦公電腦設備需求高漲，惟其後整體下跌，以致企業方案相關產品收益按年減少18%，至19.34億元，但仍能實現增長。

集團去年息稅折舊攤銷前利潤(經調整)減少3.20億元或12%，至22.90億元，主要受網絡成本及銷售成本增加3.69億元或5%，至75.25億元影響；成本增加與批發國際直撥電話開支有關，惟被存貨成本下降所抵銷。